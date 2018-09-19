” العمل ” تكشف إمكانية نقل عامل وافد إلى كفيل أخضر منخفض
وجَّه عامل وافد، سؤالًا إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية نقله إلى كفيل أخضر منخفض، وكفيله الحالي نطاق أخضرمرتفع.
وقال العامل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” في حالة إن كفيلي نطاق أخضر مرتفع وأريد نقل إلى كفيل أخضر منخفض … يجوز أم لا ” .
وردّ حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل على موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” عزيزي العميل: إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق بحسب ضوابط هذه الخدمة ” .
ورّد العامل قائلًا : ” أنا الحين كفيلي أخضر مرتفع وهو موافق علي النقل… وأبغي أنقل على أخضر منخفض… الجوار ياريت… نعم أو لا ” .
وقالت خدمة العملاء : ” من شروط نقل الخدمة: أن يكون للمنشأة رصيد يسمح بنقل العمالة الوافدة إليها بما لا ينزلها عن النطاق الأخضر ” .
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