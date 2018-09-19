” العمل ” تكشف إمكانية نقل عامل وافد إلى كفيل أخضر منخفض

علي القحطاني (صدى):

وجَّه عامل وافد، سؤالًا إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية نقله إلى كفيل أخضر منخفض، وكفيله الحالي نطاق أخضرمرتفع.

وقال العامل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” في حالة إن كفيلي نطاق أخضر مرتفع وأريد نقل إلى كفيل أخضر منخفض … يجوز أم لا ” .

وردّ حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل على موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” عزيزي العميل: إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق بحسب ضوابط هذه الخدمة ” .

ورّد العامل قائلًا : ” أنا الحين كفيلي أخضر مرتفع وهو موافق علي النقل… وأبغي أنقل على أخضر منخفض… الجوار ياريت… نعم أو لا ” .

وقالت خدمة العملاء : ” من شروط نقل الخدمة: أن يكون للمنشأة رصيد يسمح بنقل العمالة الوافدة إليها بما لا ينزلها عن النطاق الأخضر ” .