بالفيديو.. حليمة بولند تعطي نصائح للمتزوجين بعد طلاقها

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مجموعة من النصائح لمتابعيها لإنجاح الحياة الزوجية، رغم طلاقها مؤخرًا بعد زواج دام شهرين فقط.

وقالت في خلال مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” أن العلاقة الزوجية ما تكتفي بالحب والممارسات الحميمية بين الزوجين وإنجاب الأبناء، ولكن هناك أشياء أعمق من ذلك، وتصنع روابط كبيرة بين الزوجين وتجعل هناك رابطًا واتصالًا روحيًا قويًا وعميقًا من الصعب كسره.

وأكدت “بولند” أن الزواج السعيد ليس الخالي من المشاكل والخلافات وتضارب الأفكار، وإنما يكون فيه زوجان ذكيان، يعرفان كيف يحلان المشاكل، وكيف يختلفان في بعض الأمور ويتفقان في بعضها دون أن تكبر المشكلة بينهما.

وأضافت : ” إذا تعرفتوا على بعض من خلال صداقتكم وتعمقتوا أكتر كل واحد فيكم بيكتشف شخصية جديدة للآخر، ويمكن تقعون في الحب مرة ثانية بعد فترة زواج طويلة “.

وكانت الكاتبة الكويتية الشهيرة فوزية الدريع قد كشفت أن حليمة بولند كانت مغرمة بزوجها الجديد للغاية وقدمت العديد من التنازلات حتى تتزوجه، منها اعتزال العمل الإعلامي ودفع الشروط الجزائية للعقود التي كانت مرتبطة بها قبل الزواج، مبينة أن سبب طلاقها هو اختلاف الثقافات بينها وبين زوجها، ومطالبته لها بارتداء النقاب وهو ما رفضته مطلقًا.