بالفيديو.. حليمة بولند تعطي نصائح للمتزوجين بعد طلاقها
وجهت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مجموعة من النصائح لمتابعيها لإنجاح الحياة الزوجية، رغم طلاقها مؤخرًا بعد زواج دام شهرين فقط.
وقالت في خلال مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” أن العلاقة الزوجية ما تكتفي بالحب والممارسات الحميمية بين الزوجين وإنجاب الأبناء، ولكن هناك أشياء أعمق من ذلك، وتصنع روابط كبيرة بين الزوجين وتجعل هناك رابطًا واتصالًا روحيًا قويًا وعميقًا من الصعب كسره.
وأكدت “بولند” أن الزواج السعيد ليس الخالي من المشاكل والخلافات وتضارب الأفكار، وإنما يكون فيه زوجان ذكيان، يعرفان كيف يحلان المشاكل، وكيف يختلفان في بعض الأمور ويتفقان في بعضها دون أن تكبر المشكلة بينهما.
وأضافت : ” إذا تعرفتوا على بعض من خلال صداقتكم وتعمقتوا أكتر كل واحد فيكم بيكتشف شخصية جديدة للآخر، ويمكن تقعون في الحب مرة ثانية بعد فترة زواج طويلة “.
وكانت الكاتبة الكويتية الشهيرة فوزية الدريع قد كشفت أن حليمة بولند كانت مغرمة بزوجها الجديد للغاية وقدمت العديد من التنازلات حتى تتزوجه، منها اعتزال العمل الإعلامي ودفع الشروط الجزائية للعقود التي كانت مرتبطة بها قبل الزواج، مبينة أن سبب طلاقها هو اختلاف الثقافات بينها وبين زوجها، ومطالبته لها بارتداء النقاب وهو ما رفضته مطلقًا.
معلمة[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله وتعطين نصايح بعد
الله يعافيها ولا يبلانا
alfahd42[ عدد التعليقات: 18767 ] نشر منذ 2 ساعتين
نهاية كل من يمشي في طريق الشهره على حساب الحشمه والدين
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2737 ] نشر منذ 42 دقيقة
وطبعا انتي مثال فاقع على صحة كلامك بدليل انكي انهيتي حياتك الزوجية بالطلاق وينطبق عليكي المثل القائل ( طبيب يداوي الناس وهو عليل )
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33919 ] نشر منذ 16 دقيقة
وحده أرسلت لزوجها رسالةتقول:
لاتتسى تجيب الفستان الي وصيتك علية وترى سارة تسلم عليك”
قال مين سارة؟😰
ردت علية مافي سارة بس عشان أتأكد أنك قريت الرسالى وماتقولي ماشفتها
مثل عوايدك😉
عن كيدهن أتحدث😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31516 ] نشر منذ 7 دقائق
طيب