صاحب العمل يبلغ عن تغيب عامل كيديًا.. ماذا يفعل الأخير؟
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ماذا يفعل العامل إذا قدَّم صاحب العمل بلاغ تغيب فيه وكان البلاغ كيديًا.
وقال أحد الأشخاص في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قام صاحب العمل بإبلاغ هروب برغم انه قبلها بشهر تم إنهاء خدمة العامل وعدم تجديد هويته وعدم صرف كامل مستحقاته . وقام العامل برفع شكوى بمكتب العمل .. فما هو المطلوب لإلغاء البلاغ ” .
وأضاف : ” تم إنهاء خدمات العامل بخطاب رسمي قبل شهر من هذا البلاغ .. وكذلك انتهاء إقامة العامل قبل نصف شهر من هذا البلاغ .. فما هو المطلوب عمله لإلغاء هذا البلاغ الكيدي ” .
من جانبه، ردّ حساب خدمة العملاء الخاص بوزارة العمل عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” عزيزي العميل: في حال كان بلاغ التغيب كيدي بإمكانك مراجعة مكتب العمل ادارة العلاقات العمالية ” .
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