صاحب العمل يبلغ عن تغيب عامل كيديًا.. ماذا يفعل الأخير؟

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ماذا يفعل العامل إذا قدَّم صاحب العمل بلاغ تغيب فيه وكان البلاغ كيديًا.

وقال أحد الأشخاص في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قام صاحب العمل بإبلاغ هروب برغم انه قبلها بشهر تم إنهاء خدمة العامل وعدم تجديد هويته وعدم صرف كامل مستحقاته . وقام العامل برفع شكوى بمكتب العمل .. فما هو المطلوب لإلغاء البلاغ ” .

وأضاف : ” تم إنهاء خدمات العامل بخطاب رسمي قبل شهر من هذا البلاغ .. وكذلك انتهاء إقامة العامل قبل نصف شهر من هذا البلاغ .. فما هو المطلوب عمله لإلغاء هذا البلاغ الكيدي ” .

من جانبه، ردّ حساب خدمة العملاء الخاص بوزارة العمل عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” عزيزي العميل: في حال كان بلاغ التغيب كيدي بإمكانك مراجعة مكتب العمل ادارة العلاقات العمالية ” .