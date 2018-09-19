مستشفى الدلم ينظم دورة تدريبة ومعرض تثقيفي لتعلم مهارات الإسعافات الاولية

الخرج(صدى):

استكمالا لدوره في رفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع؛ نظم قسم التوعية الصحية بمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم دورة تدريبة مخصصة للسيدات من خارج القطاع الصحي للتعريف وتعلم مهارات الإسعافات الأولية . ورافق الدورة ركن تعريفي بأهمية الإسعافات الأولية، ودورها في إنقاذ حياة المرضى. كما يهدف المعرض إلى تدريب المرضى والزوار على بعض المهارات الإسعافية البسيطة التي تسهم بعد مشيئة الله في الحد من تفاقم الاصابات للحالات الطارئة.

وتحدثت مسوول التوعية الصحية بالمستشفى الاخصائية روابي القحطاني عن أهمية الاسعافات الاولية و أكدت أنها تعتبر من المبادئ الأساسية التي يجب على الشخص أن يحيط بها، نظراً لأهميتها سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ككل.لذلك يجب أن يتم تدريب الفرد عليها وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بطريقة صحيحة و بالسرعة القصوى، متمنية السلامة للجميع.

من جهته شكر الدكتور إبراهيم الدخيني القائمين على هذه الفعالية موضحا أهمية الاسعافات الاولية و أنهم استهدفو السيدات لدورهم في الرعاية المنزليه وللحد من تفاقم إصابات الأطفال و بقية أفراد عائلتها.