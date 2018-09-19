خادم الحرمين الداعم الأول لكافة قضايا المسلمين في العالم

حمد الجمهور(صدى):

أكد رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هو الداعم الأول لكافة قضايا المسلمين في العالم وما اجتماعات الخير والصلح بين الدول التي رعاها ايده الله بين الفرقاء في بعض الدول الافريقية والاسلامية لهو تأكيد على حكمة قائدنا المفدى في خدمة الأمة وقضاياها .

وبين الدكتور الراجحي في تصريح صحفي تبني المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حل

الخلافات بين الدول الاسلامية والصديقة ينبع من مكانة المملكة الهام على النطاق الاسلامي والدولي .

وقال بان العناية التي توليها قيادتنا الرشيدة بالإصلاح والتوافق بين الدول المسلمة والصديقة وحل النزاعات لتبقى المحبة والسلام بين الشعوب والدول عمل عظيم ينبع من عناية خادم الحرمين بقضايا المسلمين والحرص على نصرتهم .

وأضاف نسأل الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وان يبارك جهودهما ويسددهما لخدمة دين الله القويم وخدمة الإسلام والمسلمين.