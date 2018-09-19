ديباي يفصح عن عودته لـ ” مانشستر يونايتد “
أعلن اللاعب الهولندي ” ممفيس ديباي ” لاعب نادي ” ليون الفرنسي ” ، اليوم الأربعاء، أن مدينة مانشستر مازالت حمراء، قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الأولى ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ولعب ” ديباي ” ، في مانشستر يونايتد في الفترة بين 2015 وحتى يناير 2017، قبل أن يرحل لصفوف ليون الفرنسي، بعدما فشل في فرض نفسه على تشكيل البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويعود ” ديباي ” ، إلى إنجلترا وتحديدًا إلى ملعب الاتحاد للقاء بطل الدوري الإنجليزي، وقال اللاعب: إنه أمر خاص أن أعودة مرة أخرى لمدينة مانشستر، مازالت حمراء، مضيفًا من السهل القول أن ” فان غال ” لم يعطيني حريتي، عندما تفقد التواصل مع مدربك الأمر يصبح صعبًا، الفريق كان يمتلك خيارات هجومية عديدة.
وشارك ” ديباي ” في 53 مباراة مع ” الشياطين الحمر ” في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف، في حين سجل 28 هدفًا في موسم ونصف مع ليون منذ انضمامه لهم في يناير 2017.
وقال ” ديباي ” عن تجربته مع ” ليون ” : الجميع يستطيع أن يرى هذا، أشعر بذلك بنفسي، أصبحت شخصًا آخرًا عندما عدت، شعرت بأنني شخص مختلف، الجميع يعرف أن تاريخي مع النادي لم يكن ناجحًا، كنت لا أريد ذلك.
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