التجارة توضح عقوبة العروض والتخفيضات الوهمية خلال اليوم الوطني

علي القحطاني(صدى):

تواصل وزارة التجارة والاستثمار أعمالها الرقابية على العروض التجارية والتخفيضات والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، خلال اليوم الوطني.

وأكدت الوزارة على تطبيق الأنظمة على المنشآت التجارية المخالفة وإيقاف أي عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً للأنظمة.

وأعلنت الوزارة عن فتح نافذة التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية بمناسبة حلول اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 23 – 25 سبتمبر 2018م.

وأوضحت أنها سيتمكن أصحاب المحلات التجارية في المملكة من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم خصم أيام من رصيد التخفيضات المتاحة للتاجر سنوياً.

وأشارت إلى أن إجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص من الوزارة مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري الذي تنص مواده على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.