عروس تستغني عن حفل زفافها بسبب الغيرة
قررت عروس أسترالية الاستغناء عن الاحتفال المقرر إقامته عقب الزفاف مباشرة، حتى لا يلتقي عريسها بالفتيات من المدعوين.
وطلبت من أفراد عائلتها الفتيات، وصديقاتها عدم حضور الحفل، ولم تكتف بهذا القدر، فقررت العروس أن يذهب شقيقها مع العريس في حفل توديع العزوبية حتى تضمن عدم اختلاطه بأي فتاة.
كما طلبت من الضيوف التبرع بالطعام، و أن يقدموا هدايا مالية ليغطوا تكاليف العرس.c
M-512🐧[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 18 دقيقة
ياليت احصل وحدتن قرمة مثلها💔😹
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31508 ] نشر منذ 9 دقائق
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31508 ] نشر منذ 6 دقائق
مسكينه الي تصدق الرجل
alfahd42[ عدد التعليقات: 18737 ] نشر منذ 1 دقيقة
ههههه من ذلحين غيرانه مصيبه