الخارجية الأمريكية: الصاروخ الذي أطلق على مطار الرياض إيراني الصنع

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الذي أطلق على مطار الرياض من قبل ميليشيا الحوثي باليمن، صاروخ إيراني الصنع.

وأضافت الخارجية الأميركية، في تصريحات لها، أن إيران تساعد ” حزب الله ” على تصنيع الصواريخ، لافتة إلي أن البرنامج الصاروخي الإيراني يشكل تهديد لنا ولحلفائنا.

هذا وقد أعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، في 30 يناير الماضي، إطلاقها صاروخ باليستي جديد على مطار الملك ” خالد الدولي ” بمدينة الرياض، وقالت الإرهابية في تصريح لها، أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي نوع بركان (اتش تو) مطار الملك خالد الدولي.

ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق، استهداف” ميليشيا الحوثي ” لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة ” الرياض ” بصاروخ باليستي، مؤكدًا أنّ ما تم رصده هو صاروخ باليستي أطلقته الحوثي باتجاه منطقة صحراوية غير مأهولة.