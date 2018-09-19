دكتورة جامعية تقاضي زوجها لقيامه بتعذيبها وتهديدها بنشر فيديوهات إباحية

القاهرة(صدى):

شهدت محكمة الأسرة بمصر، قيام دكتورة جامعية برفع دعوى قضائية أمام ضد زوجها، وذلك لقيامه بتعذيبها لمدة 8 ساعات بواسطة السلاح الأبيض وإصابتها بجروح غائرة، فضلًا عن تهديدها بنشر فيديوهات خاصة على صفحة اباحية.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين تزوجت السيدة زوجها بعد قصة حب دامت لمدة 4 أشهر، ليبدأ كل شيء في الظهور علي حقيقته، فبات الزوج لا ينفق علي المنزل، وتحملت هي كل المصروفات رغم أنه مقتدر ماديًا، وتحولت معاملته اللطيفة معها لضرب وإيذاء وسب، وذلك على الرغم من المكانة الاجتماعية التي تتمتع بها الزوجة كـ ” دكتورة جامعية ” .

وحاول الزوج أن يجعلها تترك عملها وتعمل ” خادمة ” ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان يتعمد السخرية منها أمام أهله، ويضربها لإظهار سيطرته وشخصيته القوية، وحين طالبت الزوجة بالطلاق، هددها بنشر فيديوهات خاصة علي صفحات إباحية، حتى ينتقم منها.

ثم تحول الزوج إلى ” وحش كاسر ” ، على حد وصفها، وقام بالاعتداء عليها وتعذيبها لمدة 8 ساعات، مستخدمًا سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بجروح غائرة في الوجه، وحين اتهمته بذلك، جاء بشهود زور وشهدوا بعدم ارتكابه الجريمة.

وعليه، لم تجد الزوجة حلًا أمامها سوى اللجوء للقضاء، فقامت برفع دعوة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، وذلك بعد فشلها في إثبات كل ما قام به في حقها، نتيجة طرقه الملتوية.