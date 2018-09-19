بالصور.. انطلاق ​DS 3 Crossback 2019 رسميا بالسوق الأوروبي

أميرة خالد(صدى):

بعد حملة تشويقية بسيطة, كشفت DS الستار بصورة رسمية عن ثاني سياراتها DS 3 Crossback التي تأتي بعد الموديل الأول DS 7 Crossback وقدمت السيارة الجديدة للسوق الأوروبي, وهي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم التي تعتبر من بين الفئات الأكثر شعبية في أوروبا مع ظهور لمسات من DS 7 في السيارة الجديدة خاصة اللمسات الكرومية خاصة في الاصدارات الأعلى منها.

وتحمل المصابيح الأمامية في السيارة تصميم معقد مع تصميم أفقي للمصابيح الخلفية والسيارة تعتبر بمثابة تكريم لموديلات DS 3 الكوبيه بثلاثة أبواب الصغيرة .

وفي الخلف يوجد مشتت كبير مماثل للموجود في جاجوار E-Pace ومصابيح خلفية مشابهة للموجودة في مازيراتي ليفانتي مع اعتماد السيارة على قاعدة البناء CMP وتحمل السيارة طول 4.12 متر وعرض 1.79 متر وارتفاع 1.54 متر.

وفي الداخل, تأتي بتصميم جديد للجزء الزجاجي بوحي اطارات سيارات DS مع عدادات رقمية قياسية وشاشة مركزية 12.3 بوصة وشاشة 10.3 بوصة مركزية فوق وسط الكونسول وتتسع السيارة الي 350 لتر في الخلف .

وتأتي السيارة بالمستوى الثاني من القيادة الذاتية وسيتوفر للسيارة محرك بنزين بثلاث أنواع من القوة وهو محرك 1.2 لتر PureTech ثلاثي الاسطوانات بقوة بين 100 و130 و155 حصان كما يتوفر لها محرك ديزل 1.5 لتر BlueHDI بقوة 100 الي 130 حصان وترسل القوة الي العجلات الأربعة من السيارة عبر ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو ناقل حركة اوتوماتيك EAT8 من 8 سرعات جديد.

والمفاجأة تتمثل في تقديم نسخة كهربائية كاملة من السيارة ستأتي قبل النسخة الهايبرد ويطلق عليها DS 3 Crossback E-Tense بمحرك كهربائي بقوة 136 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر مع بطارية ليثيوم أيون A50 .

ومن المقرر عرض السيارة للجمهور في معرض باريس الدولي للسيارات وتقديمها سيكون للبيع في صالات العرض في ربيع 2019 ولكن لن يتم طرحها في السوق الأمريكي.

كما ستأتي النسخة الكهربائية في الشتار المقبل والنسخة الهجينة في 2022 .