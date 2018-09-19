ساما: يحظر على البنوك استقطاع أكثر من قسط شهري بدورة الراتب الواحد

عادل الحربي (صدى):

كشفت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، أن جهة التمويل تستقطع القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المُتفق عليه.

وفي حال ثبوت تقصيرها في عدم الاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، فإن جهة التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية.

وأوضحت ” ساما ” عبر حسابها الرسمي المخصص لاستقبال شكاوى العملاء على ” تويتر ” ، أنه يحظر على البنوك استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة؛ وذلك مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.

أما في حال تعثر العميل عن السداد لمدة أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، أبانت ” ساما ” أنه على جهة التمويل التواصل مع العميل عبر قنوات التواصل المتاحة، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني.