رابطة المحترفين تضيف جائزة أسبوعية للجمهور المثالي

طلال الغامدي(صدى):

أضافت رابطة دوري المحترفين اليوم الأربعاء، جائزة أسبوعية للجمهور المثالي في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مقرة معايير لاختيار الجمهور المثالي، حيث سيتم الاختيار بناء على التفاعل في المدرجات، وكذلك عدد الحضور الجماهيري في المباريات.

وأولت الرابطة اختيار وترشيح الجمهور المثالي، للجنة الفنية التي تم تكوينها لاختيار أفضل لاعب ومدرب في الجولة والشهر في منافسات الدوري، في وقت سابق.

وتشمل لجنة اختيار أفضل لاعب ومدرب في الجولة والشهر، والتي أسند إليها اختيار أفضل جمهور، كل من خالد بيومي وعبدالعزيز الخالد وخالد طلعت وأحمد عفيفي وخالد الشنيف وعبداللطيف الحسيني وسعد الشهري ومحمد عواد، وتركي السلطان منسقا للجنة.