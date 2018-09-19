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عمران خان: أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولا

عمران خان: أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولا
علي القحطاني(صدى):

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن ” أي شخص يأتي للسلطة في باكستان سيزور السعودية أولًا ” .

جاء ذلك خلال زيارة ” خان ” للمملكة حاليًا، وتعد هذه الزيارة، أول زيارة خارجية له بعد توليه منصب رئيس وزراء باكستان، ومن المقرر أن تستغرق زيارته إلى المملكة لمدة يومين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد أدى مناسك العمرة في الحرم المكي، كما قام بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

 


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