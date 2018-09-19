مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يعقد أولى جلسات المجلس الاستشاري للمرضى وأسرھم

محمد السعران(صدى):

بدأت مستشفى الولادة والأطفال كأول مستشفى بمنطقة تبوك في تأسيس المجلس الاستشاري للمرضى وأسرھم برئاسة مدير المستشفى حميد بن سليم المقبلي ويضم المجلس في عضويته أربع سيدات وأربع رجال يمثلون المرضى وأسر المرضى بالاضافة الى عضوية عدد من القيادات الصحية العاملة بالمستشفى .

, وتتمحور مهام المجلس في الاستفادة من تجربة المرضى وأسرهم أثناء تلقي الرعایة الصحیة في المستشفى وتقدیم توصیات حول تطویرھا، وتقدیم الاستشارات لتعزیز ودعم المبادرات والعمل كجھة استشاریة لتنفیذ البرامج والأنشطة الحالیة والمستقبلیة بالمستشفى ، المشاركة في المنتدیات التعلیمیة والمشاركة في صناعة السیاسات.

وقد عقد المجلس أولى لقاءاته صباح اليوم , وفي بداية اللقاء رحب مدير المستشفى حميد المقبلي بأعضاء المجلس ناقلاً لهم تحيات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي , وأكد المقبلي خلال اللقاء على أهمية ودور المجلس من خلال بناء شراكة بين المرضى وأسرهم مع فريق الرعاية الصحية مشيرا إلى أن المجلس يعد صوت المرضى وأفراد الأسرة للمساعدة في تحسين الخدمات من خلال تقديم مدخلات ومشورة حول قضايا محددة متعلقة بتقديم الخدمات في المستشفى من خلال المشاركة في تطوير البرامج الجديدة والخدمات المقدمة للمريض والأسرة للمساعدة في خلق استراتيجيات طويلة الأجل لتطوير الخدمات الصحية , وقد ناقش المجلس عدداً من الاقتراحات والتوصيات وتم الاتفاق على عقد اللقاء القادم خلال الشهر القادم .