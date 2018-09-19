الاتفاق يعلن دخول جماهيره مجانا لمباراة الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي الاتفاق، عن دخول جماهيره لمباراته، يوم الجمعة المقبل، أمام الفيحاء مجانًا بمناسبة اليوم الوطني الـ88.

ويواجه الاتفاق، الفيحاء في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ حيث يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 4 نقاط، فيما يقبع الفيحاء بالمركز قبل الأخير بلا نقاط.

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، كان قد أعلن في وقت سابق عن تسمية الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باسم ” جولة الوطن ” .