الدكتورة تماضر الرماح تبحث مع سفير نيوزيلندا تعزيز التعاون في مجال التنمية الاجتماعية

تركية البدر(صدى):

استقبلت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أمس (الثلاثاء) بمقر الوزارة في مدينة الرياض، سفير نيوزيلندا لدى المملكة السيد جيمس مونرو، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين المملكة العربية السعودية ودولة نيوزيلندا.

وأطلعَت معالي النائب، السفير النيوزيلندي على مستهدفات رؤية المملكة في تمكين المرأة وتطوير العمل الاجتماعي ورفع مساهمته بين أفراد المجتمع، وكذلك تطوير الخدمات والتقنيات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأشارت الدكتورة الرماح، إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرة النيوزيلندية في مجال العمل الاجتماعي، والتجارب الناجحة في مجال التنمية الاجتماعية.