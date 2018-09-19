إخلاء 490 طالبة بعد اندلاع حريق بأحد فصول مدرسة بالدمام

علي القحطاني(صدى):

شهدت الثانوية الخامسة بشرق مدينة الدمام، صباح اليوم الأربعاء، اندلاع حريق بمكيف أحد الفصول الدراسية، وذلك أثناء تواجد الطالبات بفناء المدرسة للفسحة، حيث تمكنت قائدة ومعلمات من إخلاء 490 طالبة من المدرسة بنجاح.

ونجح القائمون على المدرسة، في إغلاق التيار الكهربائي الرئيسي لمنع امتداد النيران، فور وقوع الحادث، ثم تم إبلاغ الدفاع المدني الذي سارع الى الموقع لإخماد الحريق من مصدره الأساسي، فيما هرعت أربع فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر بمباشرة الموقع، الذي لم يسفر عن أي إصابات.

ومن جانبه، أوضح سعيد الباحص، المتحدث الإعلامي باسم ” تعليم الشرقية ” ، أن معلمات المدرسة نفذوا عملية الإخلاء بطريقة ناجحة إلى منطقة آمنة وقمن بإبلاغ أولياء الأمور، مضيفًا: ” تواجدت حافلات النقل التعليمي لنقل الطالبات إلى منازلهن وقد تم ذلك في وقت وجيز وهن في أتم صحة وعافية ” .

وفي السياق ذاته، حرص مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشعلان، على متابعة الواقعة ميدانيًا، حيث زار المدرسة، واطلع على الإجراءات المتخذة، والتقى مديرة مكتب تعليم شرق الدمام وقيادة المدرسة، موجهًا بسرعة اتخاذ الاجراءات التي تكفل بسلامة منسوبات المدرسة وطالباتها، معبرًا عن شكره لقائدة ومعلمات المدرسة على حسن تصرفهن.