تصميم جديد لقميص ” برشلونة ” والجماهير غير راضية

نواف السالم(صدى):

اختار نادي برشلونة تصميمًا لقميص الفريق لموسم ” 2019-2020 ” ، حيث يشبه لحد كبير قميص منتخب كرواتيا المعروف بـ ” رقعة الشطرنج ” .

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن القميص على شكل مربعات باللونين الأزرق والأحمر، حيث يشيه قميص منتخب كرواتيا، على الرغم من أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التصميم النهائي.

وعن هذا، أجرت إحدى الصحف اتفتاء حول التصميم الجديد؛ لتكشف النتائج عن عدم رضاء الجمهور عن هذا التصميم، حيث أكد أكثر من 75% من الجماهير أنهم يرونه ” بشعًا ” ، في حين أبدى ما يزيد عن 13% إعجابهم الشديد بالقميص.