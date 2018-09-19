فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ يحتفل بأطفال شهداء الواجب باليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية ودعم جمعيتيّ الأوقاف المبتكرة و المقيل الخيريه يحتفل فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ بأطفال شهداء الواجب باليوم الوطني السعودي 88 تحت شعار ” الوطن بمجد ذكراهم”.

حيث ستقام الفعالية يوم الأحد في الرياض جاليري من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً.

وستتنوع الفعاليات بين الرسم والترفيه والتصوير؛ كما سيتم التعريف بفريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ كفريق معتمد من وزارة الداخلية تحت مظلة الدفاع المدني في شعبة الحماية المدنية والمسجل في إمارة مكة المكرمة ومعتمد من إدارة الكوارث والطوارئ.