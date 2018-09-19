أمير الرياض يستقبل مدير عام السجون

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد الأسمري يرافقه مدير السجون بالمنطقة العميد علي آل قوت.

وقدم اللواء الأسمري نبذة عن استراتيجية المديرية العامة للسجون بالمنطقة، وبرامجها التوعوية داخل الإصلاحيات، والأنشطة الأخرى التي تركز على تأهيل النزلاء وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع.

وبين أن المديرية العامة للسجون تسعى لتحويل السجون والإصلاحيات إلى مؤسسات تأهيلية تزخر بكوادر بشرية عاملة مؤهلة بكفاءة عالية، من خلال تعديل فكر وسلوك النزلاء والنزيلات وإكسابهم مهنًا تسهم بفاعلية كبيرة في إعادة ثقتهم بأنفسهم وبالتالي ثقة المجتمع فيهم , وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.