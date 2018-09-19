رابطة الإبداع الخليجي تستعد لإطلاق ثلاث فعاليات تحت شعار ” سلماننا “

سعيد العجل(صدى):

تستعد رابطة الإبداع الخليجي لإطلاق ثلاث فعاليات مخصصة لليوم الوطني السعودي الـ 88 تحت شعار “سلماننا” وذلك في محافظتي الطائف و الإحساء.

وبهذا الصدد أعلن رئيس رابطة الابداع الخليجي مشعل بن سابر عن الإنتهاء من التجهيزات والاستعدادت لانطلاق الفعاليات.

مبينا بأن فعالية محافظة الإحساء ستكون تحت رعاية محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ومشاركة مجلس المسؤولية الاجتماعية لسمو الأميرة عبير وشركة الأحساء للسياحة والترفيه وذلك على أرض الحضارات في جبل قارة التراثي يوم الأحد بتاريخ 23/9/2018 من الساعة الخامسه مساءإلى الساعة العاشره والنصف مساءً.

وفعاليات محافظة الطائف ستكون برعاية أمانة الطائف في منتزة الردف السياحي ومنتزة الملك عبدالله وستكون على مدى ثلاثة أيام متتالية إبتداءً من يوم الجمعة حتى الأحد بتاريخ 21/9-23/9/2018 من الساعة الخامسه مساء الى الساعه العاشره مساءً

ووعد بن سابر الجماهير برؤية فعاليات مختلفه عن النهج التقليدي السائد.

وقال أن الاحتفال باليوم الوطني الذي تقيمه رابطة الابداع الخليجي يأتي من منطلق مسؤولياتها الوطنية تجاه هذا البلد المعطاء والقيادة الحكيمة.

وأضاف بقولة يجب أن تكون احتفالات اليوم الوطني مختلفة عن جميع الاحتفالات الأخرى لأن هذا اليوم يعني لنا كسعوديين تاريخ تحولنا من الشتات إلى الوحدة ومن الحياة البدائية التي كنا نعيشها إلى التطور والازدهار بقيادة مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه اللذين ساروا على نهجه وهانحن الآن نحتفي في عهد الحزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ونسأل الله ان يحفظ هذا الوطن قيادة وشعبا .

الجدير بالذكر أن رابطة الإبداع الخليجي هي مبادرة معتمدة من الجمعية السعودية للثقافة والفنون تعنى بالإبداع والمبدعين في كافة المجالات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ولها أنشطة متنوعة مستمرة.