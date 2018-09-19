توضيح تفاصيل إتلاف 420 جرعة تطعيم بأحد المراكز الصحية بجدة

نايف السالم(صدى):

أوضحت الشؤون الصحية بمحافظة جدة تفاصيل، صورة المحضر المتداول عن إتلاف كمية من التطعيمات الخاصة بمرض شلل الأطفال في أحد المراكز بجدة وأسباب إتلافها.

ومن جانبه، صرّح مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة بـ ” صحة جدة ” عبدالله الغامدي: ” يتم رصد الحرارة داخل الثلاجات الخاصة بحفظ اللقاحات بشكل دوري ومستمر؛ للتأكد من جودة اللقاحات، كما تتم القراءة من خلال برنامج إلكتروني ” ، لافتًا إلى أنه قد لوحظ يوم الأحد الماضي في ‏إحدى الثلاجات الموجودة بالمركز، اختلافُ القراءة عن المعدل الطبيعي، وهو 2 درجات إلى 8 درجات.

وأشار ” الغامدي ” إلى أن هذا يُعَد خللاً في سلسلة التبريد -مثل ما ذُكر في المحضر- أكثر من المعدل الطبيعي اللازم للحفظ، ويعد الإجراء المتخذ إجراءً نظامياً في إتلاف اللقاحات بالإجراءات النظامية؛ نظراً لحرص المركز على صحة الأطفال وإعطائهم اللقاحات بفاعليه عالية.

وأضاف: ” للتوضيح فإن هذه الثلاجة ليست الوحيدة داخل المركز، والخدمة تقدم بالشكل المطلوب، ولم تتأثر مع استمرار إعطاء اللقاحات للأطفال، وقد تم تطعيم 18 طفلاً يوم الأحد الماضي، ويوم الاثنين 21 طفلاً، وهي المعدلات الطبيعية اليومية. “