” إعلاميون مبادرون ” يزورون ” إخاء ” لرعاية الأيتام

سعيد العجل(صدى):

زار عدد من أعضاء ملتقى إعلاميون مبادرون؛ المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” للاطلاع على تجربتها في مجال رعاية وتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتجربتها في بناء استراتيجية إخاء 2020 وتأسيس مكتب إدارة المشاريع الذي يعنى بتحول المبادرات الاستراتيجية إلى مشاريع وبناء الموازنة المالية لها ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين والتكامل بما يعود بالفائدة على رعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة.

وجال وفد ” إعلاميون مبادرون ” في بداية الزيارة بقطاعات وإدارات المؤسسة، والتقوا خلالها بقيادات المؤسسة؛ واستمعوا إلى شرح عن أبرز الأعمال التي يقدمها كل قطاع.

وفي ختام الزيارة التقى الوفد بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” الأستاذ عبدالله الصقهان، حيث دار خلال اللقاء أحاديث حول الأعمال التي تقدمها المؤسسة، وأبرز المعوقات التي تواجهها، وسمات الأيتام ذوي الظروف الخاصة، والعلاقة بين المؤسسة ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ينتقل منها الأيتام إلى المؤسسة، والتطلعات المستقبلية للقائمين على المؤسسة، وبحث سبل التعاون المشترك بين المؤسسة وملتقى إعلاميون مبادرون لخدمة هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن المعطاء.

وقدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” الأستاذ عبد الله الصقهان؛ شكره وتقديره لأعضاء ملتقى إعلاميون مبادرون على تخصيصهم جزءً من وقتهم لزيارة المؤسسة والاطلاع على عملها، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على التشارك مع الكيانات الإعلامية والجمعيات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في سبيل رعاية وتمكين أبنائها الأيتام؛ وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 و ” رؤية 2030 “.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة إعلاميون مبادرون الأستاذ زيد الخمشي أن مشاركة الملتقى تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها الملتقى عبر مفهوم ” وقف الوقت ” والذي يسهم في الأعضاء بوقف جزء من مهاراتهم لخدمة القطاع الثالث عبر إبراز جهودهم إعلاميا عبر الصحف الورقية والإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالملتقى والأعضاء.

وأضاف أن اختيار المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام يأتي في ظل حرص الملتقى الذي تشرف عليه الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي، على زيارة ودعم الجمعيات التي تقدم خدمات نوعية للمجتمع ودعم جهودها الإعلامية، إضافة إلى تقديم الخدمات المختلفة عبر المنصات كافة.