سفير المملكة لدى الأردن يقيم مأدبة عشاء لمعالي الدكتور الربيعة والوفد المرافق معه

محمد السعران(صدى):

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الأمير خالد بن فيصل بن تركي مأدبة عشاء على شرف معالي مستشار خادم الحرمين الشريفين المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة والوفد المرافق وذلك خلال برنامج زيارتهم إلى الأردن والتي شملت مخيم الزعتري ومركز الملك حسين للسرطان ودور الأيتام في محافظة أربد، كما سوف تشهد هذه الزيارة توقيع بعض الاتفاقيات مع المنظمات الأممية والانسانية لتقديم المساعدات.

وفي ختام الحفل قام معالي الدكتور الربيعة بتقديم درع تذكاري لسمو السفير، تعبيرا عن شكره عما قدمته السفارة وطاقم العاملين فيها من تسهيلات خلال هذه الزيارة لمعاليه ولتعاونها المستمر مع القائمين على المركز في الأراضي الأردنية الشقيقة.

وقد حضر حفل العشاء بالإضافة إلى الوفد المرافق لمعاليه أعضاء سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن ومدراء المكاتب والملاحق التابعة لها.