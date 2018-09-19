لجنة توطين الخفجي.. توظيف أكثر من 100 شاب وشابه في سوق العمل
قامت لجنة التوطين في الخفجي بعمل جولات مستمرة مؤخرا على المحلات التجارية التي كانت مخالفة لنظام التوطين وذلك من أجل التأكد على أنها طبقت الأنظمة واللوائح للتوطين.
و أكد رئيس اللجنة ” نواف السبيعي ” بأن محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع شدد على أهمية توطين الوظائف وفتح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن وتمكينهم في أعمال القطاع الخاص ، و إيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات لشغلها وللمساهمة في الحراك التنموي بالخفجي، وإلزام المنشآت بتعليمات التوطين وتصحيح أوضاعهم ، على أن يتم تطبيق التعليمات حرفياً على كل المنشآت المخالفة للنظام.
ودعا ” السبيعي ” أصحاب الأنشطة التجارية التعاون وسرعة التجاوب وتوظيف الشباب السعودي، دعماً لسعودة السوق بالكوادر الوطنية ، وتفاديا لضبط المخالفات بحق المخالفين .
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