3956 مشاركة للهلال الأحمر بجدة مع مختلف الجهات خلال العام المنصرم 1439

محمد السعران(صدى):

كشفت إحصائية سنوية خلال عام 1439هـ عن أرقام مشاركات فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة بالتعاون مع الجهات الأخرى في تنظيمها للبرامج والمسابقات المختلفة .

حيث استعرضت الإحصائية ” اطلعت عليها ” “مختلف المشاركات للهيئة بجدة خلال العام المنصرم 1439هـ والتي بلغت (3956) مشاركة

يأت ذلك في ظل الدعم الذي يلقاه هذا القطاع المهم من حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وتأكيدا للدور الانساني والتوعوي الذي يقف على عاتق رجال هيئة الهلال الاحمر السعودي في انقاذ الأرواح وتقديم المساعدة في الحالات الحرجة والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

فيما نوّه المتحدث الرسمي للهيئة بجدة عبدالله أحمد أبو زيد أن الهيئة تمارس مهامها بكل تفان وعلى مختلف الاصعدة استشعارا بدورها الهام في انقاذ الارواح وكذلك بث الرسائل التوعوية في كيفية تقديم الخدمات الاسعافية في حال الطوارئ لا سمح الله .