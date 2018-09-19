موجة غضب تجتاح جماهير برشلونة من المواعيد الجديدة لمباريات دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أعربت جماهير نادي برشلونة الإسباني، عن غضبها واستيائها من تطبيق المواعيد الجديدة لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي سجلت فشلًا ملحوظًا في ملعب ” كامب نو ” .

جاء ذلك بعدما علمت جماهير برشلونة أن فريقها سيخوض مباراته الأولى في البطولة الأوروبية في وقتًا مبكر، طبقًا للقرعة، حيث ظهر جزء كبير من مدرجات النادي الكتالوني فارغًا عند انطلاق مباراة برشلونة أمام بي إس في أيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

ويشير هذا الأمر إلى أن الكثيرين من جماهير برشلونة يكونوا مشغولين بأعمالهم، أو ينتظرون فراغ أولادهم من أنشتطهم التي تلي اليوم الدراسي في هذا التوقيت، لذلك، لا يجدون وقتًا للذهاب إلى الملعب، مما نبه إدارة النادي الكتالوني لأهمية ضمان عدم لعب الفريق مرة أخرى في وقت مبكر مثلما حدث أمس، حيث يتطلع إلى التمتع بمساندة جماهيره، حتى يتمكن من الفوز بلقبه السادس في البطولة الأوروبية.