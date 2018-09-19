استحداث 3 طرق جديدة للقضاء على القرود النازحة للنطاق العمراني
استحدثت أمانة منطقة مكة المكرمة 3 طرق أخرى؛ لتغير نمط القضاء على القرود النازحة إلى النطاق العمراني.
وجاء ذلك بعد فشل الطرق القديمة بعدما أظهرت تلك القرود ذكاءً في التعامل مع أساليب مكافحتها؛ حيث فشلت طريقة وضع الطُّعم في الموز حيث استطاعت القرود تمييز الطُّعم بسهولة.
وفي هذا السياق، أبان محمد باحارث، مساعد مدير عام النظافة للإصحاح البيئي، أن القرود باتت تحفظ أشكال ملابس الفرق الاستكشافية المخصصة لملاحقتهم؛ ما يجعلها تستشعر الخطر وتهرب بعيدًا لعدم الوقوع في المصيدة.
وعن فرق المكافحة، أوضح ” باحارث ” أن أفراد فرق المكافحة باتوا مضطرين لتغيير ملابسهم وسياراتهم لتضليل القرود، بالإضافة لقيامهم بوضع مخدر في العصائر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33872 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب وبعد ماتمسكون القرود
بعد الخطة العجييييييبة هذي
الي ماطرت على بال حتى سقراااط وبن خلدون
بعد ماتمسكونهم
ماذا سيكون مصيرهم؟🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33872 ] نشر منذ 25 دقيقة
مافي حل غير أخافتها
إذا خافت هي بتروح من نفسها😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31487 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا إله الا الله حتى القرود ماسلمت
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11194 ] نشر منذ 8 دقائق
ههههههههههههههه.😂.🙈.🍌.🙉.🍹.🙊.😂.