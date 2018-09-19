السجن والجلد لـ3 مقيمين لإدانتهم بحيازة وترويج مواد مخدرة بمكة

علي القحطاني (صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، قرارًا بالمصادقة على حكم أصدرته المحكمة الجزائية، قضى بسجن وجلد وإبعاد 3 مقيمين لإدانتهم بحيازة وترويج وتعاطي عقار مخدر وتعاطي الهيروين.

وقامت المحكمة بإدانة 3 متهمين بحيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار وحيازة خمسة أعشار الجرام من الهيروين المخدر بقصد التعاطي ومقاومة الأول للفرقة القابضة مقاومة عنيفة.

وتضمنت الأحكام سجن الأول 30 شهرا وجلده 200 جلدة مفرقة وتغريمه ألفي ريال، وسجن الثاني 12 شهرا وجلده مئة جلدة وغرامة 1500 ريال، وسجن الثالث 6 أشهر وجلده 60 جلدة للتعاطي، وإبعادهم وعدم السماح لهم بالعودة إلا في ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

وغلظت المحكمة الحكم على أحد الجناة لثبوت مقاومته رجال الأمن؛ فيما ضمن الحكم مصادرة أجهزة الجوالات التي ضبطت في القضية، وإلغاء شرائح أرقام الجوال المستخدمة مع الجناة ومنع إعادة صرفها نهائياً، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على الجناة تودع قيمتها في حساب مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات.