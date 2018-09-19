بالفيديو والصور.. اندلاع النيران في باص مدرسي بالحرجة

أبها(صدى):

وثق مقطع فيديو، اندلاع حريق في مركبة من نوع ” باص ” مدرسي مخصص لنقل الطلاب بمحافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير.

ومن جانبها، سارعت قوات الدفاع المدني بمباشرة الحادث، وذلك بعد أن ورد بلاغًا أفاد بوقوع حريق أمام مدرسة المأمون المتوسطة.

جدير بالذكر، أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث حتى الآن.