بالفيديو والصور.. اندلاع النيران في باص مدرسي بالحرجة
وثق مقطع فيديو، اندلاع حريق في مركبة من نوع ” باص ” مدرسي مخصص لنقل الطلاب بمحافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير.
ومن جانبها، سارعت قوات الدفاع المدني بمباشرة الحادث، وذلك بعد أن ورد بلاغًا أفاد بوقوع حريق أمام مدرسة المأمون المتوسطة.
جدير بالذكر، أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث حتى الآن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33872 ] نشر منذ 46 دقيقة
ياساتر
الله يخفظهم من كل شر.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31487 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يستر عليهن ويسامهن
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31487 ] نشر منذ 21 دقيقة
شكل ما فيها احد