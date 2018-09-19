محاكمة عاجلة لمعلم أجبر طالباته على التعري أمامه واعتدي عليهن جنسيا
أحالت النيابة الإدارية المصرية، معلم بالمرحلة الابتدائية، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك بعد قيامه بوقائع تحرّش واعتداء جنسي على مجموعة كبيرة من الطالبات، بإحدى المدارس التابعة بمحافظة المنيا في صعيد مصر، بعد شكواهم من تصرفاته، مؤكدين قيامه بالاعتداء عليهن بطريقة غريبة.
كما قررت النيابة استبعاد المعلم عن أي أعمال تربوية أو تدريسية بجميع المراحل، وذلك بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه، حيث كشفت التحقيقات، عن مطالبة المعلم لهؤلاء الطالبات بـ ” التعرّي ” أمامه، مهددًا بالاعتداء عليهن بالضرب، مستخدمًا سلكًا كهربائيًّا.
وعليه، اتهمت النيابة الإدارية بمصر، المعلم بعدة اتهامات منها ارتكاب جرائم تحرش جنسي، والانتهاك الجسدي، والتعدي بالضرب والإهانة بالألفاظ النابية لبعض طالبات الصف الرابع الابتدائي بإحدى مدارس المنيا.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2277 ] نشر منذ 51 دقيقة
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33872 ] نشر منذ 51 دقيقة
مصر حطو البنزين عند النار
الفتيات يدرسهن رجل
والفتيان تدرسهم أمرأه
فمن الطبيعي أن تحدث مثل هذي الأمور
الأختلاط وعمايله
يقماعة😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31487 ] نشر منذ 25 دقيقة
يعني استلام مصر هذا الاسبوع
والتسبوع الجاي على مين