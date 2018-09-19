محاكمة عاجلة لمعلم أجبر طالباته على التعري أمامه واعتدي عليهن جنسيا

القاهرة(صدى):

أحالت النيابة الإدارية المصرية، معلم بالمرحلة الابتدائية، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك بعد قيامه بوقائع تحرّش واعتداء جنسي على مجموعة كبيرة من الطالبات، بإحدى المدارس التابعة بمحافظة المنيا في صعيد مصر، بعد شكواهم من تصرفاته، مؤكدين قيامه بالاعتداء عليهن بطريقة غريبة.

كما قررت النيابة استبعاد المعلم عن أي أعمال تربوية أو تدريسية بجميع المراحل، وذلك بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه، حيث كشفت التحقيقات، عن مطالبة المعلم لهؤلاء الطالبات بـ ” التعرّي ” أمامه، مهددًا بالاعتداء عليهن بالضرب، مستخدمًا سلكًا كهربائيًّا.

وعليه، اتهمت النيابة الإدارية بمصر، المعلم بعدة اتهامات منها ارتكاب جرائم تحرش جنسي، والانتهاك الجسدي، والتعدي بالضرب والإهانة بالألفاظ النابية لبعض طالبات الصف الرابع الابتدائي بإحدى مدارس المنيا.