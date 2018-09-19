حفيد حسن البنا عن اغتصابه لـ ” معاقة ” : أغويتها جنسيا فقط

باريس(صدى):

أقر طارق رمضان، حفيد ” حسن البنا ” مؤسس جماعة الإخوان، بأنه قام بممارسة الإغواء الجنسي مع ضحيته الثانية كريستيل التي تعاني من إعاقة؛ وذلك على خلفية اتهامه في عدد من جرائم الاغتصاب في فرنسا.

وعن ذلك، كشف محامي الضحية إيريك موران، أن ” رمضان ” اعترف خلال المواجهة بقيامه بـ ” إغواء جنسي ” معها، في حين أنه نفى محاولة الاغتصاب قائلاً: ” محض افتراءات ” .

وأضاف محامي الضحية لإحدى الصحف: ” رمضان واجه صعوبة كبيرة في جلسة مواجهة ساخنة استمرت 8 ساعات مع ضحيته الثانية التي تعاني من إعاقة ” .

تجدر الإشارة أن ” رمضان ” واجه ضحيته أمام نيابة باريس وهيئة المحلفين الثلاثة لمدة 8 ساعات، وحاول كل منهما الدفاع عن موقفه وتقديم أدلته.

من الجدير بالذكر أن ” كريستيل ” هي الضحية الثانية التي اُتهم حقيد حسن البنا باغتصابها بعد هند عياري، والتي تقدمت بشكوى ضده في أكتوبر الماضي 2017، وجرت أول مواجهة بينهما في الأول من فبراير 2018.