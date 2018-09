كيفية تجاهل الأصدقاء المزعجين على ” سناب شات ” دون علمهم

وكالات(صدى):

توجد طريقة فعالة لتجاهل الأصدقاء المزعجين على سناب شات دون علمهم أو إرسال إشعار لهم؛ حيث أن في الفترة الأخيرة أعلن تطبيق سناب شات عن طرح ميزة جديدة تُسمى عدم الإزعاج Do Not Disturb.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بالتخلص من الإشعارات المزعجة من أشخاص أو مجموعات معينة دون إعلامهم بذلك؛ وتعتبر هذه الميزة واحدة من الميزات القليلة التي نالت إعجاب مستخدمي التطبيق منذ أن تم طرح تصميم سناب شات خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويتم تفعليها بالطريقة التالية: أولًا: طريقة تجاهل الأصدقاء المزعجين من التسلسل الزمني Timeline الخاص بك على سناب شات: ابحث عن جهة الاتصال التي تريد تجاهلها في قائمة الأصدقاء؛ ثم اضغط باستمرار على الـ Bitmoji الخاص بالشخص أو صورة الملف الشخصي.

عندما تظهر لك الشاشة المنبثقة اضغط على خيار الإعدادات Setting، ثم اضغط على خيار عدم الإزعاج Do Not Disturb.، كما أنه لمعرفة ما إذا كان هذا الخيار قد تم تفعيله لهذا الشخص يجب عليك الخروج من قائمة جهات الأصدقاء، ثم الرجوع إليها مرة أخرى إذا كان خيار ” عدم الإزعاج ” قد تغير ليصبح ” تشغيل الإشعارات” Turn on Notifications.

ثانيًا: طريقة تجاهل شخص ما من رسائل سناب شات: افتح المحادثة التي بينك وبين هذا الشخص؛ ثم اضغط على زر القائمة المكون من ثلاثة أسطر، ستجد خيار عدم الإزعاج وموجود بجوار زر تبديل قم بتفعيله ليصبح باللون الأخضر.

ثالثًا: كيفية منع أشخاص محددين من رؤية قصص سناب شات الخاصة: قم بالانتقال إلى حسابك الشخصي، اضغط على رمز الترس الموجود في أعلى حسابك، ستظهر لك مجموعة خيارات مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم من يمكنه Who Can، اضغط على خيار عرض قصتي View My Story.، واضغط على خيار تخصيص Custom وحدد من يمكنه مشاهدة قصص سناب شات الخاصة بك.