” العقاري ” يزف بشرى للمسجلين بالإسكان: سيمنحون مميزات خاصة

حمود العنزي(صدى):

كشف الصندوق العقاري صباح اليوم الأربعاء، عن بشرى سارة يقدمها للمستفيدين الذين حصلوا على قرض عقاري قبل صدور اسمهم في الصندوق، حيث أعلن عن دعمهم بأرباح التمويل العقاري القائم لمبلغ 500 ألف كحد أقصى.

وأوضح الصندوق العقاري أن المستفيدين المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيمنحون مميزات خاصة؛ وذلك بعد تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي لـ ” مبادئ التمويل المسؤول للأفراد ” .

وفي ذات السياق، قال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن هناك ميزتين سيحصل عليها المستفيدون المسجلون في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

والميزة الأولى هي احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والميزة الثانية هي الاستثناء من شرط الـ55% كنسبة قصوى للاستقطاع، حيث يُتاح لهم الحصول على 65% من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم.