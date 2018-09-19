” الإسكان ” : 40% من الشباب حديثي التخرج يمتلكون مساكن

الرياض(صدى):

أصدرت وزارة الإسكان العدد الثالث عشر من نشرتها الدورية، والتي تعني بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة العربية السعودية، وتوفر للمختصين والمهتمين بالقطاع مجموعة من البيانات والمعلومات والأخبار الرقمية والاقتصادية والتنظيمية ذات العلاقة بقطاع الإسكان.

وتضمن الإصدار الحديث من النشرة دراسة تتعلق بمعدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية دراسة مقارنة معيارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة التملك للمساكن بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين تفوق أعمارهم 15 عاماً بلغت قرابة الـ60%، حيث أشارت الدراسة إلى أن توزيع معدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية في المملكة العربية السعودية مشابه إلى حد كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت أن نحو 40% من الشباب السعودي ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى أقل من 35 يمتلكون مساكن، وهي نسبة عالية مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقارب 35%.

وتعنى نشرة الإسكان بمنجزات الوزارة وآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في السعودية، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات والأخبار الرقمية للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان في المملكة، وتعتمد المجلة في مصادرها على بيانات الوزارة بالإضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.

وتطرقت النشرة إلى توزيع الخيارات التي يقدمها برنامج “سكني” منذ بدايته وتفصيل تلك الخيارات بحسب الدفعات التي يقدمها البرنامج والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء والقروض العقارية المدعومة التي يتم تقديمها بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، وتوزيعها بحسب المناطق.

وحول نسب التملك، قسمت النشرة المواطنين إلى خمس فئات، تتراوح أعمار الفئة الأولى بين (15 إلى 34 سنة) والذين يشكلون 36,7% من المواطنين، إذ بلغت نسبة تملكهم (39.4%)، وهي نسبة مرتفعة إذا ما تم مقارنتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبلغ نسبة التملك للفئة العمرية ذاتها 35.6%.

أما الفئة العمرية (35 إلى 44 سنة) والذين يشكلون 13.8% من نسبة سكان المملكة، فتبلغ نسبة تملكهم للمساكن 50.1% وهي مقاربة لما هي عليه بالولايات المتحدة 59.3%، فيما تشكل الفئة العمرية من (45 إلى 54 سنة) 9.4% من السكان، وتبلغ نسبة تملكهم 65.9%، وهي مقاربة لما هي عليه بأمريكا 69.1%.

وعن رابع الفئات (55 إلى 64 سنة) والذين يشكلون 5.6% من السكان، فتبلغ نسبة تملكهم 81.9%، أعلى مما هي عليه في الولايات المتحدة (75%)، وأخيراً الفئة العمرية التي تفوق أعمارها 65 عاما، والتي تشكل 4.2% من السكان، فنسبة تملكها تصل إلى 87,3% مقابل 78.9% في أمريكا.

وتبلغ نسبة التملك لمختلف الفئات العمرية الخمس أعلاه بالسعودية 59.9% مقابل 63.7% بالولايات المتحدة، وذلك وفقاً لمكتب الإحصاء الإسكاني في الولايات المتحدة الأمريكية (يناير 2018).

وتطرقت النشرة إلى أسعار المواد الإنشائية، إذ شهد مؤشر متوسط أسعار 37 مادة إنشائية ذات العلاقة بتشييد وبناء وتحسين المساكن انخفاضاً طفيفاً مقارنة بشهر مارس 2018 بلغت 0.6%، كذلك سجل مؤشر متوسط أسعار سبعة أصناف من حديد التسليح الوطني انخفاضاً في نهاية شهر ابريل 2018 بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق من الدراسة، كما شهد مؤشر متوسط أسعار المتر المكعب لأربعة أصناف من الخرسان الجاهزة انخفاضاً بنسبة 0.8% مقارنة بشهر مارس 2018.

وكانت وكالة الشؤون الفنية بوزارة الإسكان أصدرت دراسة تأثير تغير أسعار البناء على المشاريع السكنية للفترة ما بين عامي 2016 و2018، وذلك من خلال الرصد المستمر للتغيرات الخاصة بسوق قطاع التشييد والبناء وتحديد نسب تأثير ونسبة التغيرات الزمنية لكل عنصر من عناصر تكاليف المشاريع السكنية، وقد خلصت الدراسة إلى انخفاض بنسبة 15% في كلفة المشاريع السكنية بالمقارنة بين عامي 2016 و2018، وزيادة بنسبة 17% في كلفة المشاريع السكنية مقارنة بين عام 2017 و2018.

كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاضاً طفيفاً لتكاليف السكن وتوابعه خلال شهر ابريل 2018 مقارنة بشهر مارس من نفس العام بنسبة 0.8%، كما سجل مؤشر أداء الصناديق العقارية المتداولة المدرجة في السوق المالي الرئيس تراجعاً.

يذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان إضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة ذات العلاقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط التالي: (هنا).