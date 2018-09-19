بالفيديو والصور.. رجل يقتل نفسه بالخطأ ليختبر سترة مضادة للرصاص

كييف(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام رجل في أوكرانيا بقتل نفسه خلال اختباره سترة مضادة للرصاص؛ حيث أطلق الرصاص على نفسه من مسافة قريبة.

وظهر الرجل بالفيديو وهو يطلق الرصاص على صدره ثم سقط على ركبتيه من شدة الألم ورمى المسدش على الأرض.

وعن السترة التي استخدمها الرجل، فهي من النوع نفسه الذي يرتديه القوات الخاصة الروسية، إلا أن الرجل توفى بعد الحادث.