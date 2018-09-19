بالفيديو والصور.. رجل يقتل نفسه بالخطأ ليختبر سترة مضادة للرصاص
وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام رجل في أوكرانيا بقتل نفسه خلال اختباره سترة مضادة للرصاص؛ حيث أطلق الرصاص على نفسه من مسافة قريبة.
وظهر الرجل بالفيديو وهو يطلق الرصاص على صدره ثم سقط على ركبتيه من شدة الألم ورمى المسدش على الأرض.
وعن السترة التي استخدمها الرجل، فهي من النوع نفسه الذي يرتديه القوات الخاصة الروسية، إلا أن الرجل توفى بعد الحادث.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2277 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31487 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33872 ] نشر منذ 60 دقيقة
مع السلامة😐