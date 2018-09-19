مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 86.25 نقطة ليقفل عند مستوى 7729.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 88 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة, وأمانة للتأمين, وعناية, والفخارية, وإكسترا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وفا للتأمين, والبحر الأحمر, والعبداللطيف, ودلة الصحية, وساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.11% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وكيمانول, وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكيان السعودية, ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 50.27 نقطة ليقفل عند مستوى 2601.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 21 صفقة.