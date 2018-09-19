تفاصيل إصدار التأشيرة الأمريكية للسعوديين

عادل الحربي(صدى):

أوضح كارل ريش، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون القنصلية، تفاصيل إصدار التأشيرة للسعوديين، مؤكدًا أنهم يسعون لتقديم خدماتهم في غاية السرعة، وذلك خلال لقاءً جمعه بعدد من الإعلاميين بمدينة الرياض أمس الثلاثاء.

جاء ذلك ضمن جولته التي بدأها بدولة الإمارات، والتي تشمل أيضًا كل من المملكة والأردن، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الأمن القومي يأتي في مقدمة أولويات حكومة الولايات المتحدة عند منح التأشيرات، مضيفًا: ” لدنيا نظام معمول به للنظر في الطلبات للتأكد عما إذا كان المتقدم مستحقاً للتأشيرة، وأن المتقدمين يحصلون على التأشيرة المناسبة ومؤهلون لها ” .

وتابع ” ريش ” : ” هذه العملية التي تتمثل في النظر إلى طلبات الحصول على التأشيرة وفحص كل شيء، أحيانًا ما تتم سريعًا، ولكن أحيانًا تستغرق وقتًا أطول، ونسعى هنا وفي كافة سفاراتنا حول العالم لتقديم خدمات في غاية السرعة والدقة ” .

وعن منح التأشيرات للمواطنين بالمملكة، قال كارل ريش: ” يتم منح كافة أنواع التأشيرات إلى مواطني المملكة، بما في ذلك التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل، لمن يرغبون بالسفر إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت لحضور اجتماعات عمل أو للسياحة أو لزيارة أصدقائهم أو أسرهم، وهذا أمر شائع للغاية هنا في المملكة ” .

واستطرد مساعد وزير الخارجية الأمريكي: ” كما اننا نمنح أيضًا تأشيرات للطلاب السعوديين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، لاستكمال تعليمهم هناك، علاوة على ذلك، فإننا نصدر تأشيرات عمل مؤقتة ” .