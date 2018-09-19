” آل معمر ” يوضح احتمالية إلغاء مؤتمرات المدربين

طلال الغامدي(صدى):

أصدر مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين، تعميمًا يؤكد أنه من حق المنسق الإعلامي لأي مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلغاء المؤتمر الصحفي بعد نهايتها، حال عدم وجود خمسة إعلاميين على الأقل في غرفة المؤتمرات الصحفية.

وأوضح ” آل معمر ” قائلًا: ” مع الأسف وصلتنا ملاحظات بعدم تجاوب بعض الإعلاميين في الحضور للمؤتمرات الصحافية في بعض المباريات، لذلك منحنا المنسق الإعلامي للمؤتمر أحقية إلغائه إذا لم يوجد العدد الكافي. ”

وأضاف: ” نسعى من الجولة الثالثة التي ستتفتح اليوم بلقاء القادسية والنصر، إلى تغيير الشعارات في لوحات الملاعب وأرضية الملعب وكل مكان يوجد فيه الشعار القديم SPl ليكون بالمسمى الجديد MBS، حال عدم تمكننا في هذه الجولة سيكون التغيير في التي بعدها أي الرابعة. ”

وأكد رئيس الرابطة، أن: ” هناك تفاوض مع عدة شركات لرعاية الدوري، وعملنا عدة تصاميم لتلك لرعايات، كما هناك نقاش معها لكن لا نستطيع الكشف عنها حتى تتم بإذن الله. “