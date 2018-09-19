بالفيديو.. بالماء فقط.. خطوات للتخلص من 20 كيلو من وزنك
يٌعد التخلص من الوزن الزائد، بالنسبة للكثيرين مهمة مستحيلة، والكثيرون فقدوا الأمل في إمكانية التخلص من هذا الوزن.
ومن جانبه استعرض دكتور التغذية محمد حسن في مقطع فيديو متداول ، خطوات التخلص من الوزن الزائد، باستخدام الماء فقط، لكن بشروط وإستراتيجية خاصة، ومع الاستمرارية، يمكنك التخلص من 20 كيلو من وزنك.
وقال دكتور محمد ، يعتمد هذا الريجيم على شٌرب من لترين إلى 3 لتر مياه في اليوم ، والأفضل أن تكون المياه باردة ، حتى يعمل الجسم على حرق الطاقة والدهون لتحويل المياه الباردة إلى مياه دافئة كدرجة حرارة الجسم .
وتابع ، عندما لا يتناول الشخص الطعام وفي نفس الوقت يشرب الكثير من المياه البارده فالجسم يحرق من الدهون لتسخين المياه ، ويجب عدم تناول أي طعام قبل 3 ساعات من النوم ، حيث أن أكبر فترة يحرق فيها الجسم الدهون بكمية كبيرة هي فترة النوم العميق ، لهذا يجب أن لا نتناول الطعام قبل النوم مباشرة ، والنوم مبكراً .
وأضاف ، في هذا الريجيم لا يزيد تناول الشخص من الكربوهيدرات والنشويات أكثر من 100 جرام في اليوم .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31487 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33872 ] نشر منذ 48 دقيقة
بعضهم وااله لو تحط فوق راسة خزان
وتشبك الماء في فمه٢٤ساعة
مافي فايدة خلاص😐