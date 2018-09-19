بالفيديو.. بالماء فقط.. خطوات للتخلص من 20 كيلو من وزنك

أماني الغامدي(صدى):

يٌعد التخلص من الوزن الزائد، بالنسبة للكثيرين مهمة مستحيلة، والكثيرون فقدوا الأمل في إمكانية التخلص من هذا الوزن.

ومن جانبه استعرض دكتور التغذية محمد حسن في مقطع فيديو متداول ، خطوات التخلص من الوزن الزائد، باستخدام الماء فقط، لكن بشروط وإستراتيجية خاصة، ومع الاستمرارية، يمكنك التخلص من 20 كيلو من وزنك.

وقال دكتور محمد ، يعتمد هذا الريجيم على شٌرب من لترين إلى 3 لتر مياه في اليوم ، والأفضل أن تكون المياه باردة ، حتى يعمل الجسم على حرق الطاقة والدهون لتحويل المياه الباردة إلى مياه دافئة كدرجة حرارة الجسم .

وتابع ، عندما لا يتناول الشخص الطعام وفي نفس الوقت يشرب الكثير من المياه البارده فالجسم يحرق من الدهون لتسخين المياه ، ويجب عدم تناول أي طعام قبل 3 ساعات من النوم ، حيث أن أكبر فترة يحرق فيها الجسم الدهون بكمية كبيرة هي فترة النوم العميق ، لهذا يجب أن لا نتناول الطعام قبل النوم مباشرة ، والنوم مبكراً .

وأضاف ، في هذا الريجيم لا يزيد تناول الشخص من الكربوهيدرات والنشويات أكثر من 100 جرام في اليوم .