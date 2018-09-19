عادل الحربي(صدى):

صرح سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن برنامج فحص جودة تنفيذ البناء سيشمل المباني تحت الإنشاء، مبينًا أنه سيكون هناك خدمة لفحص المباني الجاهزة الجديدة والقديمة لاحقًا.

وعن أهداف البرنامج، ذكر ” السويلم ” أن برنامج استدامة البناء التابع لوزارة الإسكان؛ يهدف لضمان سلامة إجراءات مراحل تنفيذ البناء طبقًا لكود البناء السعودي.

ملفتًا الانتباه إلى أن البرنامج يحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال توثيق تقارير الفحص والمستندات اللازمة، وفي حال وجود أي خلل سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح، أن فحص جودة تنفيذ البناء بدأ في مرحلته الأولى بتهيئة وتدريب المهندسين الفاحصين لاستيعاب الطلبات المتوقعة من السوق عند فتح التسجيل في الخدمة لطالبي شهادات الفحص المزمع فتحها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2018.

تجدر الإشارة إلى أن فحص جودة البناء تساهم في تحقيق عديد من الآثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، حيث يرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية؛ بما يؤدي لتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن.