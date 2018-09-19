التحقيق في احتمالية مخالفة مقدمي عطاءات وعروض بمناقصة لإحدى الجهات الحكومية

عادل الحربي (صدى):

أقر مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، عدة قرارات، ومن بينها: الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من مقدمي العطاءات والعروض في مناقصة لإحدى الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى، الموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت نتائجُ التحقيقات عدم ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أقر المجلس قرارات لمنح وإنهاء صفة الضبطية القضائية والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة.

وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الخرسانة؛ فيما أقر عدداً من اللوائح الداخلية الكفيلة بتمكين سير عمل الهيئة وممارسة وظائفها الإدارية.

وجاء ذلك الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس الإدارة، الذي عُقد يوم الثلاثاء 8/ 1/ 1440هـ الموافق 18/ 9/ 2018م، بحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى حضور أعضاء المجلس.