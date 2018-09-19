” المسند ” : هذه الأيام تنشط الإنفلونزا الموسمية

سالم المطيري(صدى):

كشف أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم يُعتبر الأخير من النجم الثاني من نجوم سهيل، وأن غدًا سيشهد دخول النجم الثالث ” طالع الزبرة ” .

وعن تسميته بهذا الأسم، أوضح ” المسند ” أنه سميا زبرة الأسد أي كاهله، و ” الزبرة ” نجم شامي وعدد أيامه ١٣ يومًا، وعادة تنشط الأنفلونزا في الأيام القادمة، حيث يقول الأوائل في فصل الخريف: ” ادخلوا بالمهاف واطلعوا باللحاف ” .

أما فيما يتعلق بهذا الموسم، أبان ” المسند ” أن موسم الصفري والحمى هي الفترة الانتقالية من فصل الصيف شديد الحرارة إلى فصل الخريف معتدل الأجواء ويبدأ عادة قرب دخول فصل الخريف.

حيث أشار أن هذا الموسم هو الوقت الذي تنشط فيه فيروسات الانفلونزا الموسمية في الأجواء والتي تنتشر هذه الأيام ليس في المملكة فحسب، بل في معظم نصف الكرة الشمالي، ملفتًا الانتباه إلى أن موسم الأنفلونزا ينتقل بالتبادل بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، وعليه يمكن توقع شدة الموسم من عدمه بمعرفة ما يجري في النصف الثاني.

وعن هذا تساءل ” المسند ” عن إمكانية إصدار فتوى شرعية تسمح لمريض الأنفلونزا بالصلاة في البيت؛ حتى لا ينقل الفيروس إلى بقية الجماعة، خاصة في حال السجود.