حساب المواطن: الدعم يصرف وقف معايير الاستحقاق

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج ” حساب المواطن ” ، أن الدعم يصرف للمستفيد وفق معايير محددة للاستحقاق، وذلك خلال رده على استفسار أحد المواطنين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

ووجه أحد المواطنين سؤالًا للبرنامج، مستفسرًا فيه عما إذا كانت حالة استحقاقه ستتأثر، كونه يمتلك شاحنة ولها سائق؟، ليجيب ” حساب المواطن ” ، موضحًا أن ذلك لا يؤثر في حالة الاستحقاق.

وأضاف البرنامج خلال رده على استفسار المواطن، أن الدعم يصرف وقف معايير الاستحقاق التي تأخذ في عين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، داعيًا المواطن صاحب الاستفسار لاستخدام حاسبة الدعم التقديري عبر البوابة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق.