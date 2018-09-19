فولكس فاجن بيتل Final Edition تنطلق لتنهي مسيرة 70 عام للسيارة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت فولكس فاجن عن نسخة بيتل Final Edition التي تتوفر كموديل 2019 وهي السيارة التي سيبدأ انتاجها في العام المقبل لتخرج السيارة من الخدمة بعد 3 أجيال و7 عقود من الانتاج مما سيترك الكثير من مشاعر الحزن على السيارة التي تعتبر بين أكثر السيارات مبيعاً في التاريخ حسب قول رئيس الشركة والرئيس التنفيذي لفولكس أمريكا هينريش ووبكن.

وستتوفر السيارة في اصدارين هما الكوبيه والمكشوفة مع توفر كلاهما في اصداري SE وSEL مع ألوان مميزة تشمل الأبيض بيور والأسود Deep اللؤلؤي والرمادي البلاتينيوم مع لونين حصريين هما سافاري Uni وأزرق Stone كما ستأتي Final Edition SEL المكشوفة بلون بني سوفت للسقف الا في حالة اللون السافاري.

وستأتي كل نسخ الكوبيه من السيارة بلمسات كرومية ومرايا جانبية بنفس لون السيارة ورشاشات مياه بنظام تسخين بصورة قياسية في النسخ المكشوفة كذلك أما موديلات SEL فتأتي بمصابيح أمامية زينون ومصابيح نهارية ليد ومصابيح خلفية ليد ومصابيح ضباب وفي الخلف شعار Beetle محل شعار Turbo مع عجلات فريدة 17 بوصة ألومنيوم في SE و18 بوصة في SEL بلون أبيض ألومنيوم .

وفي الداخل تتميز السيارة بزر لتشغيل المحرك وعجلة قيادة متعددة المهام جلدية وأغطية دواسات من الصلب ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ وفي نسخة SE سيتوفر فرش قماشي ولمسات جلدية في المقاعد مع تطريز خاصة في نسخ SEL للمقاعد الجلدية بصورة قياسية, وتأتي SE بنظام ترفيهي Media وفي SEL نظام Discover الترفيهي ونظام صوتي راقي Fender.

وستحمل السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 174 حصان وناقل أوتوماتيك من 6 سرعات كخيار وحيد للسيارة. وستبدأ الأسعار من 23.940 ألف دولار لنسخة SE الكوبيه و26.890 ألف دولار لنسخة SEL بينما المكشوفة تبدأ من سعر 28.190 و30.890 ألف دولار للنسختين على التوالي.