تفاصيل مسلسل أحمد السقا الرمضاني الجديد

أماني الغامدي(صدى):

يواصل الفنان المصري أحمد السقا عقد جلسات عمل مستمرة مع المخرج محمد سامي، لتحديد تفاصيل مسلسله الجديد الذي سيخوض به السباق الرمضاني القادم، وذلك استعدادًا لتصويره مع بداية يناير المقبل.

وتدور قصة هذا العمل الدرامي حول تعرض البطل ” السقا ” لصدمة مؤلمة، وذلك بعد إصابة والدته بمرض السرطان، وحاجتها للخضوع لجلسات ” كيماوي ” ، لتنقلب حياته رأسًا علي عقب، ويبدأ في البحث عن المال لعلاجها، وتتوالي الأحداث.

ويأتي المسلسل ببطولة النجم أحمد السقا، وبمشاركة الفنانة مي عمر، ومن تأليف أيمن سلامة، وينتظر اختيار بقية أبطال العمل، علمًا بأنه لم يُستقر على اسم المسلسل بعد.