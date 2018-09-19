بعد ساعات قليلة من طرحها.. نفاد تذاكر مواجهة الهلال والباطن

نواف السالم(صدى):

يلتقي نادي الهلال ونظيره الباطن، غدًا الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق نفسه، نفدت تذاكر المباراة بعد ساعات قليلة من طرحها بشكل مجاني إلكترونيًا، من قبل إدارة الهلال.

ومن الجدير بالذكر، أن ملعب جامعة الملك سعود يتسع إلى 25 ألف متفرج، حيث بدأ الزعيم في استخدام هذا الملعب منذ الموسم الماضي، لاستضافة مبارياته بالرياض.