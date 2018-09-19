فلكية جدة: سماء المملكة ستشهد ” فم الحوت ” الليلة

نايف السالم(صدى):

أكد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة، أن سماء المملكة والمنطقة العربية ستشهد نجم ” فم الحوت ” ، المعروف باسم ” نجم الخريف ” ، وذلك بعد غروب شمس اليوم الأربعاء وبداية الليل، حيث تعد الفترة الحالية والشهر المقبل، جيدين لرؤية هذا النجم، ويكون في أفضل أحواله عند منتصف الليل.

وأوضح ” أبو زاهرة ” ، أن ” فم الحوت ” هو نجم أبيض مزرق برّاق من الدرجة الثانية، يبعد عن الأرض 25 سنة ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم ” الحوت الجنوبي ” ، لافتًا إلى أنه يطلق عليه تسميات أخرى مثل: ” النجم الوحيد ” لأنه ألمع نجم يظهر في جزء فارغ من السماء، ويطلق عليه أيضًا: ” النجم المعزل ” أو ” النجم المنفرد ” .

وأضاف رئيس ” فلكية جدة ” : ” في الليالي الأولى من فصل الخريف، يرصد نجم فم الحوت ما بعد الساعة الـ 7 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث يظهر فوق الأفق الجنوبي الشرقي ولا يوجد نجم برّاق غيره يكون منخفضًا جدًا في الأفق الجنوبي الشرقي في هذا الوقت من السنة ” .

وتابع: ” مع مرور الساعات يصل فم الحوت أعلى نقطة فوق الأفق الجنوبي تقريبًا الساعة الـ 11 مساءً، وبعد ذلك يغرب في الأفق الجنوبي الغربي تقريبًا الساعة الـ 4 فجراً حسب التوقيت المحلي ” ، كاشفًا عن سبب هذه الحركة الظاهرية لهذا النجم وبقية النجوم في السماء، وهو دوران الأرض حول محورها.