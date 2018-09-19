العمل للنساء ليلا ضار جدا على صحتهن

أماني الغامدي(صدى):

أكدت دراسة علمية لعلماء من جامعة مونتريال ، أن العمل في الورديات الليلية ضار جدا بصحة النساء، لأن إهمال النوم والعمل في الفترة الليلية يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي.

وتستند استنتاجات العلماء ، إلى دراسة شملت 13 ألف امرأة في أوروبا وأستراليا وأمريكا، ويرى العلماء أن السبب يكمن في اضطراب ” الإيقاعات اليومية ” ، أي تقلبات مختلف العمليات البيولوجية في الجسم التي تجري في أوقات دورية معينة، ارتباطا بوقت النهار والليل وفترة النوم واليقظة.

ووفقا لهذه الإيقاعات، تجري في الجسم معظم عمليات الأيض وإفراز الهرمونات، ويمنع اضطراب نظام النوم إفراز هرمون الميلاتونين الذي يتمتع بتأثير مضاد للأورام.

يُشار إلى أن الحديث عن ضرورة الالتزام بالنظام اليومي؛ بدأ منذ القرن التاسع عشر، وفي القرن العشرين أظهرت نتائج دراسات علمية جدية أجريت في الاتحاد السوفيتي، وألمانيا، والولايات المتحدة، واليابان، وفي الهند، أن الفائدة الصحية وإنتاجية العمل كانت أعلى عند الالتزام بالنظام اليومي الطبيعي.